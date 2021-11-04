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Помер режисер Театру на Подолі Віталій Малахов

Володимир Козир Володимир Козир Редактор розділу Україна
4 листопада, 22:17
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Постановник помер у Києві у віці 67 років
Малахов був художнім керівником-директором Київського академічного драматичного театру на Подолі з 1987 року/Колаж: Сьогодні
Малахов був художнім керівником-директором Київського академічного драматичного театру на Подолі з 1987 року/Колаж: Сьогодні

Помер український театральний режисер, художній керівник-директор Київського драматичного театру на Подолі Віталій Малахов.

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Про смерть Малахова повідомив на своїй сторінці у Facebook український театральний критик Олег Вергеліс.

Постановник помер на 68 році життя у Києві.

Що було раніше?

Відомо, що 26 жовтня Віталія Малахова госпіталізували до лікарні. У нього почався сепсис. Він перебував у тяжкому стані у реанімації. Віталію Малахову мали імплантувати штучну нирку.

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Про режисера

За інформацією Вікіпедії, Віталій Малахов – режисер, народний артист України (2008). Лауреат національної премії України ім. Т. Г. Шевченка у галузі мистецтва 2008 року.

Його творча кар'єра розпочалася 1977 року на українському телебаченні. З травня 1978 по вересень 1979 року він працював у Київському державному театрі російської драми ім. Лесі Українки. З 1979 очолив Київський державний театр естради.

З 1985 по 1987 рік працював зі своєю трупою на базі Київського Молодіжного театру, а з серпня 1987 року було створено Київський драматичний театр на Подолі, де він був художнім керівником-директором донині.

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Трупа Віталія Малахова представила театральне мистецтво України в інших країнах: у США, Великій Британії, Італії, Мексиці, Коста-Риці, Фінляндії, Німеччині, Греції, Туреччині та інших країнах. 2006 року театру на Подолі під керівництвом Малахова за видатні досягнення у розвитку українського драматичного мистецтва надано статус академічного.

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