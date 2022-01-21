На українців чекає різке похолодання: де будуть снігопади (мапа)

Українців попередили про снігопади / Фото: Колаж: Сьогодні

Погода в Україні на вихідних, 22 та 23 січня, буде сніжною. Температура повітря може опуститись до -11 градусів.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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У західних та північних областях 22 січня очікуються снігопади. У всіх решта областях країни без істотних опадів.

На заході температура повітря вночі -8...-6 градусів, а вдень -4...-1 градус. На півночі температура повітря вночі коливатиметься від -3...-5 градусів, а вдень -2...0 градусів.

У центральних областях температура повітря становитиме -7...-4 градусів, а вдень -2...0 градусів.

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У східних областях вночі стовпчик термометра опуститься до -6...-8 градусів, а вдень температура повітря становитиме від -3...+1 градусів. На півдні температура вночі коливатиметься від -7...-3 градусів, а вдень -1...+1 градусів.

У Києві 22 січня очікуються снігопади. Температура повітря вночі -5...-3 градуси, а вдень -2...0 градусів.

Також прогнозується вітер, його швидкість становитиме 7-12 м/с.

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Погода в Україні 22 січня. Скриншот

На заході та сході України 23 січня очікуються снігопади. При цьому в решті регіонів без істотних опадів.

На заході температура повітря вночі очікується в районі -7...-4 градусів, а вдень -4...+1 градус. На півночі температура повітря вночі коливатиметься від -11 до -4 градусів, а вдень -5...-3.

У центрі країни температура повітря становитиме -8...-4 градусів, а вдень -4...-1.

У Києві у неділю буде без істотних опадів. Температура повітря вночі -6...-4, а вдень -4...-2.

У східних областях вночі температура опуститься до -11...-6 градусів, а вдень температура повітря становитиме від -5...-1 градусів. На півдні температура вночі коливатиметься від -6 до -3, а вдень -1...+2.

Швидкість вітру становитиме 5-10 м/с.

Погода в Україні 23 січня. Скриншот

Якою буде зима в Україні

Січень очікується контрастним за температурою. Початок місяця похмурий, теплий і малосніжний, а друга половина буде морозною і зі снігопадами.

Лютий варто очікувати холодний, сніжний та з сильними морозами у другій половині. У середині місяця будуть снігові заметілі, а наприкінці – тріскучі морози, сніг.

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