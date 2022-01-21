Украинцев ждет резкое похолодание: где будут снегопады (карта)

Украинцев предупредили о снегопадах / Фото: Коллаж: Сегодня

Погода в Украине на выходных, 22 и 23 января, будет снежной. Температура воздуха может опуститься до -11 градусов.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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В западных и северных областях 22 января ожидаются снегопады. Во всех других областях страны будет без существенных осадков.

На западе температура воздуха ночью -8... -6 градусов, а днем -4... -1 градусов. На севере температура воздуха ночью будет колебаться от -3... -5 градусов, а днем -2... 0 градусов.

В центральных областях температура воздуха составит -7... -4 градусов, а днем -2... 0 градусов.

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В восточных областях ночью столбик термометра опустится до -6... -8 градусов, а днем температура воздуха составит от -3... +1 градусов. На юге температура ночью будет колебаться от -7... -3 градусов, а днем -1... +1 градусов.

В Киеве 22 января ожидаются снегопады. Температура воздуха ночью -5... -3 градусов, а днем -2... 0 градусов.

Также прогнозируется ветер, его скорость составит 7-12 м/с.

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Погода в Украине 22 января. Скриншот

На западе и востоке Украины 23 января ожидаются снегопады. При этом в остальных регионах без существенных осадков.

На западе температура воздуха ночью ожидается в районе -7... -4 градусов, а днем -4... +1 градусов. На севере температура воздуха ночью будет колебаться -11... -4 градусов, а днем -5... -3.

В центре страны температура воздуха составит -8... -4 градусов, а днем -4... -1.

В Киеве в воскресенье будет без существенных осадков. Температура воздуха ночью -6... -4, а днем -4... -2.

В восточных областях ночью температура опустится до -11... -6 градусов, а днем температура воздуха составит от -5... -1 градусов. На юге температура ночью будет колебаться -6... -3, а днем -1... +2.

Скорость ветра может составлять 5-10 м/с.

Погода в Украине 23 января. Скриншот

Какая будет зима в Украине

Январь ожидается контрастным по температуре. Начало месяца пасмурное, теплое и малоснежное, а вторая половина будет морозная и со снегопадами.

Февраль стоит ожидать холодный, снежный и с сильными морозами во второй половине. В середине месяца будут снежные бураны, а в конце трескучие морозы, снег.

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