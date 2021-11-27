Прикрашатимуть 10 днів. Коли з'явиться ялинка на Софійській площі

Незабаром почнуть прикрашати головну ялинку країни / Фото: Колаж: Сьогодні

Головну ялинку країни почнуть встановлювати вже цього понеділка, 29 листопада. Про це сайту "Сьогодні" розповів Ігор Добруцький, президент Folk Ukraine, яка організує новорічне свято на Софійській площі.

Як уже ми повідомляли, цього року головна ялинка країни буде ширшою за торішню, а заввишки 31 метр.

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"У понеділок на Софійську площу завезуть бетонні плити – це противага для ялинки вагою 100 тонн. Минулого року він був 90 тонн, оскільки ялинка цього року буде ширшою і пишнішою, то противагу посилили. Щоб встановити та прикрасити новорічне дерево, нам потрібно 10 днів. Цього року у нас удвічі більше гірлянд, тож процес прикрашання займе більше часу, ніж зазвичай", – пояснює сайту "Сьогодні" Ігор Добруцький.

Незабаром розпочнуть монтаж противаги для ялинки / Фото: Сьогодні

Якими будуть іграшки?

До Києва вже привезли цілу фуру нових іграшок для головної ялинки країни.

"Цього року ми прикрасимо ялинку невеликими іграшками вітчизняного виробництва. Одна іграшка – вісім сантиметрів у діаметрі. Їх буде 20 тисяч, не менше. 75% – червоного кольору та 25% – золотого", – розповідає Ігор Добруцький.

За словами Добруцького, іграшки будуть зроблені із пластику. Не варто переживати, що вони розіб'ються. На ялинці їх розмістять точково. Новорічне дерево буде ніби оповите бісером.

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Головна ялинка країни в 2022 році / Колаж "Сьогодні"

Робітникам доведеться добре попрацювати, щоб розвішати 20 тисяч невеликих кульок на ялинці заввишки 31 метр.

Вид на ялинку з боку пташиного польоту / Фото: Колаж: Сьогодні

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