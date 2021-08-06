У аеропорту "Київ" відкрили пункт вакцинації проти COVID-19: кому там робитимуть прививки

У пункті щепитимуть вакциною CoronaVac виробництва Sinovac Biotech / Фото: колаж "Сьогодні"

У п'ятницю, 6 серпня, у міжнародному аеропорту "Київ" відкрили пункт вакцинації проти COVID-19. Там щепитимуть вакциною CoronaVac виробництва Sinovac Biotech.

Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

"Українці, які вилітають чи прибувають через міжнародний аеропорт "Київ" (Жуляни) та не щеплені жодною дозою вакцини проти COVID-19, можуть вакцинуватись в терміналі А, та відразу отримати довідку 063-о", – йдеться у повідомленні.

Вакцинуватимуть пасажирів там в порядку живої черги, а працюватиме він найближчим часом, з 6 по 8 серпня, з 17:00 до 22:00.

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Для щеплення не потрібна декларація з сімейним лікарем. З собою потрібно мати лише паспорт та індивідуальний податковий номер.

Нагадаємо, що для іноземців, при перетині кордону з Україною обов'язкова самоізоляція. Контролювати їх будуть за допомогою програми "Вдома". Вона призначена для контакту з особою і контролю за дотриманням зобов'язаної самоізоляції на час карантину. Контроль здійснюється за допомогою регулярних повідомлень в додатку в довільні проміжки часу протягом дня і перевірки відповідності фотографії особи людині з еталонної фотографії, зробленої під час установки мобільного додатка, і геолокації мобільного телефону в момент фотографування. У разі отримання повідомлення громадянину необхідно протягом 15 хвилин за допомогою програми зробити фото свого обличчя на тлі навколишнього середовища, тому варто тримати свій смартфон завжди поруч. Повідомлення в нічний час турбувати не будуть.

Раніше ми повідомляли, що:

в Україні змінили правила перетину українського кордону для іноземців. Їм потрібно пред'явити прикордонникам страховий поліс і один з трьох документів: негативний ПЛР-тест, експрес-тест або довідку про повну вакцинацію. А також обов'язковою стане самоізоляція.

Їм потрібно пред'явити прикордонникам страховий поліс і один з трьох документів: негативний ПЛР-тест, експрес-тест або довідку про повну вакцинацію. А також обов'язковою стане самоізоляція. в зв'язку з зростанням пасажиропотоку "Укрзалізниця" додала ще один склад з Києва в Міжнародний аеропорт "Бориспіль". Також збільшили місткість вже наявних рейсів.