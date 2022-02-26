У Броварах закликають мешканців одягати на ліву руку жовті пов'язки: навіщо

Броварчани мають на вулиці ідентифікувати себе / Фото: Колаж: Сьогодні
Мер Броваров закликає всіх мешканців району одягнути сьогодні на ліву руку жовті пов'язки у разі виходу на вулицю. Він каже, що ситуація дуже серйозна і закликає не виходити з дому.
Про це Ігор Сапожко написав у Facebook.
"УВАГА! Звертаюсь до цивільного населення Броварської громади! Сьогодні виключно усі мешканці Броварського району під час перебування на вулиці мають ідентифікувати себе ЖОВТОЮ стрічкою на лівій руці! Ситуація надзвичайно серйозна! Без нагальної потреби не виходьте з дому, обмежте пересування по місту та території району", – написав він.
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