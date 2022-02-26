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Окупанти намагаються знищити ТЕЦ-6. У Києві знову прогриміли вибухи (відео)

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна Редактор Україна Сьогодні
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26 лютого, 02:38
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У Києві та області загострюється ситуація – поки ворожий десант намагається висадитися у Василькові, у столиці російські війська атакують ТЕЦ-6
Окупанти атакують київську ТЕЦ-6
Окупанти атакують київську ТЕЦ-6 / Фото: Колаж: Сьогодні

Нові вибухи на Троєщині у Києві – це спроби окупанта знищити ТЕЦ-6. Поки що українське ППО відбиває атаки.

Про це повідомляє УП із посиланням на командування ЗСУ. Також цю інформацію підтвердили у Держспецзв'язку.

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"Ворог намагається атакувати ТЕЦ-6 у районі Троєщини. ЗСУ дають бій", – написали у повідомленні.

Тим часом у Василькові Київської області ситуація загострюється – окупанти намагаються висадити там свій десант, ЗСУ дають їм відсіч.

Стрілянина на Троєщині

Напередодні мешканці столиці чули звуки пострілів на Троєщині. Після цього в Мережі з'явилася інформація, що наші захисники упіймали російських окупантів.

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У соцмережі опублікували відео, що стріляли на вулиці Бальзака, 55Б.

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