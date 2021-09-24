У центрі Києва автомобіль на швидкості врізався в пасажирський автобус

У столиці відбулося серйозне ДТП / Фото: Колаж: Сьогодні
У Києві сьогодні вранці, 24 вересня, сталася ДТП. Водій позашляховика Lexus на вулиці Жилянській не впорався з керуванням і врізався в задню частину маршрутки.
Про це повідомляє Magnolia TV.
Зіткнення джипа з маршруткою сталося прямо на зупинці. На момент аварії в салоні автобуса перебувало троє пасажирів.
Власник авто пояснив, що у його автомобіля нібито відмовили гальма, тому автомобіль нібито став некерованим.
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Найпоширеніші причини ДТП в Україні:
- перевищення безпечної швидкості руху – 34% ДТП;
- порушення правил маневрування – 22%;
- порушення правил проїзду перехресть – 8,5%;
- недотримання безпечної дистанції – 7,5%;
- порушення проїзду на пішохідному переході – 6%;
- п'яне водіння – 5%.
Ми писали, що в Польщі 7 вересня в результаті ДТП постраждали семеро українців.
А в Рівненській області в ДТП потрапив рейсовий автобус сполученням Київ – Вроцлав. До лікарні потрапили 23 людини.
Також нагадаємо, в Одеській області на трасі Київ – Одеса рейсовий автобус сполученням Київ – Кишинів зіткнувся з вантажівкою. В результаті одна людина загинула, ще шестеро постраждали.