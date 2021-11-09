У КМДА відсторонили від роботи 7 співробітників – причина

У КМДА відсторонили від роботи 7 співробітників через щеплення. Фото: колаж "Сьогодні"

У Київській міській державній адміністрації (КМДА) відсторонили від роботи 7 співробітників, які не вакцинувалися від коронавірусу. Троє з них – працівники апарату КМДА і ще четверо – працівники департаментів.

Про це повідомили у пресслужбі КМДА.

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Зарплату відстороненим не виплатять

Як розповів керівник апарату КМДА Дмитро Загуменний, на період відсторонення від роботи заробітна плата працівників не зберігається.

"Період відсторонення не увійде до страхового стажу для призначення пенсії та оплати тимчасової непрацездатності, а також не увійде до стажу, що дає право на щорічну відпустку", – зазначив він.

Відомо, що відсторонені співробітники зможуть повернутися до роботи після закінчення карантину або після одержання вакцинації – вони мають надати відповідні документи.

Майже 93% співробітників КМДА вакциновано

Як повідомив Загуменний, майже 93% співробітників КМДА вакциновано. Ще 12 працівників мають довідки, що нещодавно перехворіли на COVID-19, а одна людина має протипоказання до вакцин, тому щеплення від коронавірусу не робила.

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Усунення від роботи через щеплення

Юристи прокоментували усунення від роботи невакцинованих людей певних професій.

Наприклад, адвокат Іван Ліберман повідомив, чому, на його погляд, ця норма все ж таки сумнівна з позиції закону.

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"Є такі поняття, як дух закону та буква закону. Перший говорить про те, що потрібно діяти, зважаючи на інтереси національної безпеки. Тобто з позиції духу закону вважається правильним, коли держава обмежує законні права та інтереси людей", – каже Іван Ліберман.

Він додав, що "з позиції букви закону" у нас у країні сьогодні немає закону про обов'язкову вакцинацію та санкцій за його невиконання.

"Це говорить про те, що парламентарі не хочуть і не матимуть жодної відповідальності у разі наслідків. Тому і немає такого закону в Україні. Все покладено на відомства та управління. Ті ж лише дають рекомендації, які в районах та селах сприймаються як негайні до виконання", – додав Ліберман.



Ще один адвокат, Ростислав Кравець, уточнює, що у директорів шкіл та органів місцевої влади немає повноважень усувати людей від роботи.

"Також є особи, які написали заяви про те, що вони планують зробити щеплення. Їх не мають права усувати. Усунення громадян від роботи загрожує кримінальною відповідальністю. Крім того, це обмеження прав людини за ознакою невакцинації", – повідомив Ростислав Кравець.