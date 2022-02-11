До Києва прийшла весна! Свіжий прогноз на тиждень

У столиці температура підніметься до +6 градусів / Фото: Колаж: Сьогодні
Погода у Києві цього тижня, 12-18 лютого, буде теплою. Вдень температура триматиметься на рівні від +2 до +6 градусів. При цьому на вулиці буде вітряно.
Про це повідомляє gismeteo.ua.
За даними синоптиків, цілий тиждень у столиці буде плюсова температура. У суботу та четвер варто бути обережними – на вулиці пориви вітру сягатимуть 13-14 м/с. У п'ятницю буде штормовий вітер – до 24 м/с.
Температура повітря у суботу буде +2 градуси, синоптики обіцяють сніг із дощем. У неділю стовпчик термометра покаже +4 тепла, як і у понеділок.
Прогноз погоди на тиждень / Фото: Gismeteo
У другій половині тижня температура трохи підніметься, і до п'ятниці триматиметься на рівні від +6 градусів. У середу та четвер буде дощ.
Що робити під час штормового вітру?
- Закрийте усі вікна в квартирі. При особливо сильному вітрі можна заклеїти скла смужками скотчу по діагоналі.
- На вулиці потрібно триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередач, а також дерев. Вони можуть відірватися, впасти, впасти прямо на людину.
- У разі сильного вітру необхідно сховатись у найближчому будинку (це може бути магазин, під'їзд будинку тощо).
- Не паркувати під деревами автомобілі, оскільки дерева можуть упасти та пошкодити машину.
- Не слід користуватися ліфтом, тому що вітер може обірвати дроти на вулиці, через що відключиться електрика.