У Києві працюють пункти обігріву: список адрес на випадок сильних морозів

На вулиці захищайте відкриті ділянки шкіри – не забувайте одягати рукавички, шапку, шарф, піднімайте комір

У місті синоптики передали сильні морози / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві суттєво похолодало. Пункти обігріву продовжують працювати у всіх районах столиці.

Про це повідомляє прес-служба КМДА.

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Температура повітря в столиці опуститься вдень до 14 градусів нижче за нуль і протримається до вечора. Вночі на 13 січня похолодає до 17 градусів морозу.

У всіх районах столиці працюють пункти обігріву, а також додаткові пункти працюють цілодобово на приміському вокзалі "Дарниця" та Південному вокзалі станції "Київ-Пасажирський".

Основні рекомендації

Що слід дотримуватись при значному зниженні температури повітря:

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одягайтесь багатошарово. Краще надягати на себе кілька легких кофт замість однієї теплої. Це має попередити пітливість, яка на морозі є небезпечною;

захищайте відкриті ділянки шкіри. Не забувайте надягати рукавички, шапку, шарф, піднімайте комір;

взуття слід взувати лише сухе, а також варто пам’ятати, що воно не має здавлювати ногу;

не виходьте на мороз голодними. Обов’язково добре поїжте, бажано щось висококалорійне. Замерзли – також з’їжте що-небудь;

заходьте щогодини чи пів години в тепле приміщення, якщо ви проводите цілий день на вулиці;

рухайтесь на холоді, це посилює кровообіг і сприяє зігріванню тіла;

підсолоджений гарячий чай або кава дадуть змогу відігрітися;

не можна вживати алкогольні напої – алкоголь призводить до швидших втрат тепла;

у жодному разі не можна розтирати уражене місце чи зігрівати уражені тканини тіла гарячою водою або біля гарячих радіаторів.

Погода в Україні у січні

У січні в Україну ще повернеться морозна зима. Сильних морозів синоптики не обіцяють. Максимум мінус 10-12 градусів вночі та мінус 5-6 градусів вдень. Такі холоди очікуються у північних – від Волині до Сумщини – та у східних областях: Донецькій, Луганській, Харківській, а також на Полтавщині та Дніпропетровщині, що належать географічно до Центральної України.

В решті центральних областей – це Вінницька, Черкаська, Кіровоградська – буде тепліше: вночі 6-8 градусів морозу, вдень 2-3 морози. Чим далі на захід та на південь країни, тим буде тепліше. Наприклад, на заході України – від Львівщини до Буковини та Хмельниччини – температура повітря у січні вночі не опуститься нижче за 5 градусів морозу, вдень – від 1 до 5 градусів тепла.

Ще менше зими побачимо на Закарпатті. Вночі 1-2 градуси морозу, вдень майже цілий місяць 3-5 тепла.

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У південних регіонах – Одеській, Миколаївській, Херсонській областях та у Криму – у січні буде майже "ташкент": вночі 1-2 градуси морозу, вдень 2-4 градуси тепла. Холодніша погода очікується у Запорізькій області, яка теж географічно відноситься на південь. Тут можливі нічні морози до -6 градусів, а вдень вже на Різдво похолодає до 0 і надалі до кінця місяця до мінус 2-4 градусів.

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