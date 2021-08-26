У Києві кинули коктейль Молотова в офіс омбудсмена (відео)

У четвер, 26 серпня, в Києві на вулиці Інститутській кинули коктейль Молотова в офіс омбудсмена Людмили Денісової.

Про це повідомляє Kievmap.

У поліції Києва "Сьогодні" факт нападу на будівлю підтверджують, але подробиці інциденту поки що не говорять.

Денісову журналісти помітили, коли вона заходила в будинок. На прохання пояснити, що сталося, вона лише розвела руками.

На Інститутській вже затримали підозрюваного. На фото, які показав з місця подій канал "Україна 24", поліція затримує чоловіка, обличчя якого в сажі.

Фото: скріншот

"Сьогодні о 15:10 в будівлю Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини зловмисник кинув пляшку з вибуховою сумішшю, в результаті чого пошкоджено двері приміщення. На щастя, ніхто із співробітників і відвідувачів не постраждав", – повідомила Денісова.

Фото: facebook.com/denisovaombudsman

За її словами, у затриманого палія поліція знайшла і інші вибухові речовини.

Фото: facebook.com/denisovaombudsman

Фото: facebook.com/denisovaombudsman

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