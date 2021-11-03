У Києві йтиме невеликий дощ: прогноз погоди на 3 листопада (карта)

У Києві температура повітря не підніметься вище 12 градусів тепла/Колаж: Сьогодні
У середу, 3 листопада, у Києві прогнозують мокру погоду. Порівняно з минулим днем температура підніметься на один градус.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Протягом дня у столиці України стовпчики термометрів коливатимуться від +10 до +12 градусів. Вітер — південно-західний, 5-10 м/с. Очікується невеликий дощ.
Україні потрібно готуватися до природних катастроф
В Україні останніми роками змінюється клімат. Дедалі більше потопів, ураганів виникає на нашій території, почастішали смерчі, які не є особливо характерними для України.
Директор Укргідрометцентру Микола Кульбіда попереджає, що Україну в майбутньому чекають нові природні катастрофи, і до них вже зараз потрібно бути готовими.
Кліматичні зміни в країні, які могли б попередити про те, що в майбутньому на нас чекатимуть катаклізми, полягають у загальному підвищенні температур як холодного, так і літнього періоду.
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