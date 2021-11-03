В Киеве будет идти небольшой дождь: прогноз погоды на 3 ноября (карта)

В Киеве температура воздуха не поднимется выше 12 градусов тепла/Коллаж: Сегодня
В среду, 3 ноября, в Киеве прогнозируют мокрую погоду. По сравнению с прошлым днем температура поднимется на один градус.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
В течение дня в столице Украины столбики термометров будут колебаться от +10 до +12 градусов. Ветер — юго-западный, 5-10 м/с. Ожидается небольшой дождь.
Украине нужно готовиться к природным катастрофам
В Украине в последние годы меняется климат. Все больше потопов, ураганов возникает на нашей территории, участились смерчи, которые не особо характерны для Украины.
Директор Укргидрометцентра Николай Кульбида предупреждает, что Украину в будущем ждут новые природные катастрофы, и к ним уже сейчас нужно быть готовыми.
Климатические изменения в стране, которые могли бы предупредить о том, что в будущем нас будут ждать катаклизмы, заключаются в общем повышении температур как холодного, так и летнего периода.
Читайте также
- Сентябрь в Киеве был аномально холодным. Среднемесячная температура в столице в конечном итоге была ниже климатической нормы на 1,3 градуса.
- Через 30 лет юг Украины может превратиться в пустыню. В земле становится все меньше воды, поэтому ее буквально уносит ветром.