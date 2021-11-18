У Києві буде прохолодно та дощитиме. Прогноз погоди на 18 листопада (карта)

Цього дня температура повітря в Києві не підніметься вище 6 градусів тепла/Колаж: Сьогодні

У четвер, 18 листопада, у Києві очікується слабкий дощ. Крім того, у столиці буде прохолодно.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Реклама

Протягом дня у столиці України температура коливатиметься від +4 до +6 градусів. Вітер — південно-західний, 3-8 м/с. Найближчими днями потепління у Києві не прогнозують. З кожним днем погода у столиці псується.

Аномалія у Києві

У столиці у листопаді знову зацвіли каштани. Очевидці помітили аномалію на Оболоні та Теремках.

Реклама

"Цвіт, що розпускається восени, загине з настанням перших холодів. А наступного року навесні ці гілки вже будуть порожніми – двічі на рік вони не зможуть зацвісти", – пишуть у Мережі.

Читайте також