В Киеве будет прохладно и дождливо. Прогноз погоды на 18 ноября (карта)

В этот день температура воздуха в Киеве не поднимется выше 6 градусов тепла/Коллаж: Сегодня
В четверг, 18 ноября, в Киеве ожидается слабый дождь. Кроме того, в столице будет прохладно.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
В течение дня в столице Украины температура будет колебаться от +4 до +6 градусов. Ветер — юго-западный, 3-8 м/с. В ближайшие дни потепления в Киеве не прогнозируют. С каждыми днем погода в столице портится.
Аномалия в Киеве
В столице в ноябре снова зацвели каштаны. Очевидцы заметили аномалию на Оболони и Теремках.
"Распускающийся осенью цвет погибнет с наступлением первых холодов. А на следующий год весной эти ветви уже будут пустыми – дважды в год они не смогут зацвести", — пишут в Сети.
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