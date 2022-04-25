У Києві демонтують скульптуру – символ "возз'єднання" України та Росії під Аркою дружби народів

Скульптуру в Києві встановили у 1982 році / Колаж "Сьогодні"

Цього тижня в Києві демонтують бронзову скульптуру двох робітників "на ознаменування возз'єднання України з Росією". Арку з титанових листів планують перейменувати та підсвітять її в кольори українського прапора.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

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Скульптура двох робітників "на ознаменування возз'єднання України з Росією" у Києві. Фото: Віталій Кличко

Бронзову скульптуру двох робітників встановили у 1982 році.

"Своє ставлення до України Росія "ознаменувала" звірячими вбивствами мирних українців, знищенням наших міст та сіл, прагненням знищити нашу державність. 8 метрів металу так званої дружби двох народів буде прибрано з центру Києва", – йдеться у повідомленні.

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Другу скульптурну композицію – із червоного граніту – закриють оздоблювальними матеріалами, а потім планують розібрати. А от арку з титанових листів перейменують та підсвітять в кольори українського прапора.

"Старі символи набувають нового значення!" – стверджує Віталій Кличко.

"Все російське потрібно демонтувати"

У Тернополі демонтували пам'ятник російському поетові Олександру Пушкіну. Громадські активісти вимагали його прибрати роками.

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"Злочини росіян проти українського народу – вбивства, тортури людей, зґвалтування жінок та дітей, руйнування українських міст – перекреслили всю культуру російського народу. Цим злочинам немає пояснення. Вони не залишають нам вибору. Все російське треба демонтувати, зокрема пам'ятник російському письменнику", – каже мер міста Сергій Надал.

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