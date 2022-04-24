У Києві знову змінять комендантську годину – КМДА

Микола Поворозник заявив, що місто продовжує жити в режимі воєнного стану

На період дії військового стану населенню Києва заборонено відвідувати лісопаркові зони за межами житлових масивів. / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві ніч Великодня пройшла спокійно. Місто повертається до встановленої раніше комендантської години – з 22:00 до 05:00.

Про це повідомив у Facebook перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

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За його словами, богослужіння відбулися в режимі онлайн-трансляцій, а місто продовжує жити в режимі воєнного стану.

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"Мешканці отримують усі комунальні послуги, працюють громадський транспорт, аптеки, банки, заправки, СТО, заклади торгівлі та інші. Для автомобільного сполучення лівого й правого берега Києва працює Дарницький, Північний та Південний мости. Закликаю водіїв пропускати "швидку" та машини з гуманітарною допомогою", – написав Микола Поворозник.

Перший заступник голови КМДА нагадав, що на період дії воєнного стану населенню заборонено відвідувати лісопаркові зони поза межами житлових масивів, оскільки на околицях Києва та в області тривають роботи з розмінування.

Нагадаємо, Росія відмовилася встановити великоднє перемир'я. Представник РФ заявив, що перемир'я потрібне для того, щоб українські військові нібито змогли перегрупуватися.

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