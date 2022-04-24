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У Києві знову змінять комендантську годину – КМДА

Павло Чернишук Павло Чернишук Редактор Влада Сьогодні
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24 квітня, 11:36
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Микола Поворозник заявив, що місто продовжує жити в режимі воєнного стану
На період дії військового стану населенню Києва заборонено відвідувати лісопаркові зони за межами житлових масивів.
На період дії військового стану населенню Києва заборонено відвідувати лісопаркові зони за межами житлових масивів. / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві ніч Великодня пройшла спокійно. Місто повертається до встановленої раніше комендантської години – з 22:00 до 05:00.

Про це повідомив у Facebook перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

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За його словами, богослужіння відбулися в режимі онлайн-трансляцій, а місто продовжує жити в режимі воєнного стану.

"Мешканці отримують усі комунальні послуги, працюють громадський транспорт, аптеки, банки, заправки, СТО, заклади торгівлі та інші. Для автомобільного сполучення лівого й правого берега Києва працює Дарницький, Північний та Південний мости. Закликаю водіїв пропускати "швидку" та машини з гуманітарною допомогою", – написав Микола Поворозник.

Перший заступник голови КМДА нагадав, що на період дії воєнного стану населенню заборонено відвідувати лісопаркові зони поза межами житлових масивів, оскільки на околицях Києва та в області тривають роботи з розмінування.

Нагадаємо, Росія відмовилася встановити великоднє перемир'я. Представник РФ заявив, що перемир'я потрібне для того, щоб українські військові нібито змогли перегрупуватися.

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