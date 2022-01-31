У Києві до напівсмерті побили двох жінок (фото 18+)

Одна із жертв досі перебуває в реанімації/Колаж: "Сьогодні"

У Києві на Оболоні невідомі жорстоко побили двох жінок похилого віку. Водночас невідомі не грабували їх.

Про це повідомляє Telegram-канал dtp.kiev.ua.

Деталі

31 січня о 7:00 61-річна жінка йшла на роботу через вулицю Йорданську, 6. Там на неї напали невідомі особи та побили. Водночас вони нічого не вкрали у неї.

Це була не єдина жертва, оскільки на цій же вулиці в проміжок 10-15 хвилин так само побили ще одну жінку. Відомо, що вона і дотепер не вийшла з реанімації.

Син постраждалої жінки просить людей, які стали свідками інциденту, всі деталі повідомляти за номером телефону: 063-861-61-91.

Злочинність в Україні

Рівень злочинності в Україні стрімко зростав протягом 1990-х років, досягнувши свого піку 2000 року, після чого почався зворотний процес, який тривав до 2009 року, коли українська економіка увійшла в глобальну фінансову кризу.

Починаючи з 2017 року в Україні триває поліпшення криміногенної ситуації, попередні дані статистики щодо злочинності 2020 року є найкращими за десятиліття. Якщо 2016 року загалом скоєно 592 604 злочини, то 2020 року – 335 000, серед них вбивств – 1326.

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