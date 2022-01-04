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Не сподобалася доставка? У Києві до півсмерті побили кур'єра

Інна Собора Інна Собора Редактор Київ Сьогодні
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4 січня, 16:18
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Бійка сталася біля гуртожитку на Лісовому масиві
Кур'єр потрапив до лікарні з численними травмами.
Кур'єр потрапив до лікарні з численними травмами. / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві жорстоко побили кур'єра служби доставки Glovo. Бійка сталася під гуртожитком КНТЕУ на Лісовому масиві.

Про це повідомляє Київ Оперативний.

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Деталі НП

Увечері 1 січня на кур'єра напали біля будівлі гуртожитку. Його затягли в якийсь місцевий шинок, де забрали всі речі та документи. Вимагали 30 тисяч гривень.

Що з кур'єром

Хлопцю вдалося втекти, зараз він у реанімації у тяжкому стані – переламані ребра, розрив селезінки. Поліція шукає. Може хтось був свідком і зможе надати якісь цінні відомості

Зазначимо, що спочатку була інформація про те, що напали на кур'єра Domino's, а співробітники мережі піцерій навіть почали збирати гроші на лікування хлопця. Однак незабаром стало відомо, що побили все-таки кур'єра Glovo.

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Зловмисників уже шукають

Правоохоронці розпочали пошуки учасників бійки.

"Може хтось був свідком і зможе надати якісь цінні відомості?" , – просить "Київ оперативний".

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Раніше ми писали:

  • В Україні співробітники доставки Glovo часто потрапляють у різні інциденти та НП. То вони влаштовують ДТП, то б'ються – ТОП-5 НП.
  • У Дніпрі кур'єр Glovo відстрілювався від клієнта, який нападав із ножем.

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