Не сподобалася доставка? У Києві до півсмерті побили кур'єра

У Києві жорстоко побили кур'єра служби доставки Glovo. Бійка сталася під гуртожитком КНТЕУ на Лісовому масиві.
Про це повідомляє Київ Оперативний.
Деталі НП
Увечері 1 січня на кур'єра напали біля будівлі гуртожитку. Його затягли в якийсь місцевий шинок, де забрали всі речі та документи. Вимагали 30 тисяч гривень.
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Що з кур'єром
Хлопцю вдалося втекти, зараз він у реанімації у тяжкому стані – переламані ребра, розрив селезінки. Поліція шукає. Може хтось був свідком і зможе надати якісь цінні відомості
Зазначимо, що спочатку була інформація про те, що напали на кур'єра Domino's, а співробітники мережі піцерій навіть почали збирати гроші на лікування хлопця. Однак незабаром стало відомо, що побили все-таки кур'єра Glovo.
Зловмисників уже шукають
Правоохоронці розпочали пошуки учасників бійки.
"Може хтось був свідком і зможе надати якісь цінні відомості?" , – просить "Київ оперативний".
Раніше ми писали:
- В Україні співробітники доставки Glovo часто потрапляють у різні інциденти та НП. То вони влаштовують ДТП, то б'ються – ТОП-5 НП.
- У Дніпрі кур'єр Glovo відстрілювався від клієнта, який нападав із ножем.