У Києві шляховики закочували асфальт разом зі снігом (відео)

Дорожники закочували асфальт у снігопад. Колаж "Сьогодні"

У Святошинському районі міста Києва комунальники вирішили влаштувати ремонт дороги під час снігопаду. Очевидці зняли на камеру як працівники засипали ями на вулиці Литвиненко-Вольгемут.

Про це повідомляє Ху*в*й Київ Telegram.

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"Класика жанру. Під сніжком веселіше", – йдеться у повідомленні.

Подібний випадок у Харкові

Багато міських вулиць виявилися затопленими, машини пересуваються "вплав", а дорожні служби кладуть асфальт. Очевидці зняли вантажівка, у якої йде пара з кузова , та опублікували в Мережі. За словами городян, такі випари йдуть від розпеченого асфальту, яким зараз вкладають багато доріг у місті. Також на відео потрапило, як укладають асфальт на одній із вулиць міста під зливою.

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Кияни вимагають заборонити ремонтувати дороги

В Києві пропонують заборонити проводити ремонтні роботи на автомобільних дорогах міста Києва у робочі та вихідні дні у проміжок часу з 7:00 до 20:00. Відповідну петицію зареєстровано на сайті Київради.

"Для уникнення регулярних дорожніх або автомобільних пробок у денний час. Економія часу, здоров'я та засобів на пальне, цілі цієї петиції. У сучасному світі ремонт доріг виконується таким чином, що це ніяк не заважає пересуванню громадян містом на механічних транспортних засобах", – пише автор.

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