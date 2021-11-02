У Києві єпископ побив жінку через гавкіт собаки. У ПЦУ відреагували

Єпископ побив жінку, бо його дістав гавкіт її собаки/Колаж: Сьогодні
У Києві, де нещодавно біля лікарні швидкої допомоги знайшли труп чоловіка, єпископ Шепетівський Адріан до синців побив жінку.
Про це повідомляє пресслужба ПЦУ.
Деталі інциденту
У ЗМІ з'явилася інформація, що у Києві єпископ ПЦУ Адріан побив свою сусідку, а потім відібрав у неї телефон та викинув.
За словами жінки, конфлікт виник через її собаку, який заважав священнослужителю та його родині своїм гавкотом. Через побиття на тілі жінки залишились синці.
Що кажуть у ПЦУ?
За інформацією ПЦУ, священнослужитель порушив 27 Апостольське правило: "Наказуємо єпископа, чи пресвітера, чи диякона, який б’є вірних, що грішать, або невірних, що образили їх, і через це хоче їх залякати, позбавляти священного сану".
"На період проведення розслідування у справі з 2 листопада 2021 року відсторонити титулярного єпископа Шепетівського Адріана (Кулика) від виконання архієрейських обов’язків та благословити йому утриматися від звершення публічних богослужінь. Передати розгляд справи Священному Синоду для винесення належного рішення", — повідомили в персслужбі ПЦУ.
Додаток ПЦУ
Православна Церква України запустила мобільний додаток "Моя церква", в якому можна знайти найближчий храм, почитати церковні новини чи молитви та поспілкуватися зі священником.
"Моя церква" складається з п'яти розділів:
- мапа храмів (на момент запуску база налічує близько 5000 храмів ПЦУ);
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