У Києві Гостинний двір буде охороняти поліція

Гостинний двір узятий під державну охорону. Фото: колаж "Сьогодні"

З 26 серпня Гостинний двір знаходиться під державною охороною. Охороняти пам'ятник буде поліція, змінивши приватну охорону колишнього орендаря.

Про це повідомляє Міністерство культури.

"Встановлення державної охорони – перший крок для того, щоб розпочати в Гостинному дворі термінові протиаварійні роботи, допоки з урахуванням думки фахівців, суспільства, не буде затверджено концепцію розвитку Гостинного двору та розроблено науково-проектну документацію", – прокоментував Олександр Ткаченко, міністр культури і інформаційної політики.

Про Гостинний двір

Гостинний двір на Контрактовій площі у Києві – пам’ятка архітектури, збудована у ХІХ ст. Будівля є центральним елементом Пам'ятки архітектури і містобудування "Комплекс споруд Контрактової площі, Х – кінець XIX ст.", яка є однією з найдавніших площ Києва.

Нагадаємо, що раніше Гостинний двір планували перебудувати під торгово-офісний центр. У лютому 2018 року суд повернув будівлю Гостиного двору державі. Воно було передано в управління Фонду держмайна України. Однак протягом кількох років пам'ятник знаходився в занедбаному стані, а його подальша доля не була визначена.

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Для збереження і реставрації споруди вийшло привласнити Гостиний двір статус пам'ятки культурної спадщини національного значення. Уряд прийняв відповідну постанову 19 травня 2021 року. Будівля була передана в управління Міністерству культури і інформаційної політики, вона взята на баланс заповідника "Софія Київська".

У планах МКІП – провести реставрацію Гостиного двору в рамках проекту "Велика Реставрація" і з часом створити в ньому культурно-публічний простір, залучаючи до обговорення цього проекту представників мистецької спільноти та громадськості.

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