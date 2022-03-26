У Києві та області 27 березня не буде посиленої комендантської години

Українців просять без потреби не виходити на вулиці / Фото: Колаж: Сьогодні

У неділю в Києві та Київській області не вводитимуть жорстку комендантську годину на весь день. Про це повідомив столичний градоначальник Віталій Кличко, пише пресслужба мера міста у Telegram-каналі.

"Комендантська година у Києві та області завтра вдень вводитись не буде. І час комендантської години залишиться у звичайному режимі – з 20:00 до 7:00. Вдень у неділю столицею та в області пересуватися можна буде", – йдеться у повідомленні.

Водночас столична влада нагадала, що бажано не залишати будинки без необхідності, дотримуватися правил комендантської години і не нехтувати сигналами про повітряну тривогу.

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Нагадаємо, з 21 до 23 березня було введено тривалу комендантську годину в Києві у зв'язку із загрозою активності ДРГ.

Ситуація у Києві та області

26 березня окупанти обстріляли електричку "Шепетівка – Київ" у Київській області. Одна людина постраждала.

Станом на 25 березня визначено кілька найнебезпечніших маршрутів для пересування приватним транспортом

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24 березня під Васильковом Київської області евакуаційний поїзд 43 "Київ — Івано-Франківськ" потрапив під обстріл. У результаті в трьох вагонах вибило вікна.

Попри війну, комунальні служби "воюють" на своєму фронті – упорядковують столичні парки і сквери, готуються до висадки квітів.