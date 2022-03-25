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З Києва та Київської області немає безпечних маршрутів – правоохоронці

Ігор Сєров Ігор Сєров Провідний редактор Сьогодні Наталія Магдик Наталія Магдик Редактор розділу Влада Сьогодні
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25 березня, 16:41
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Бої продовжуються у кількох населених пунктах Київської області, бажано утриматися від поїздок на особистому транспорті
Силовики закликають без потреби не просуватися особистим транспортом
Силовики закликають без потреби не просуватися особистим транспортом / Фото: Колаж: Сьогодні

Станом на 26 березня визначено кілька найнебезпечніших маршрутів для пересування приватним транспортом. Про це повідомили кореспонденту сайта "Сегодня" у правоохоронних органах.

"Зараз у межах Київської області у напрямку з столиці практично немає безпечних маршрутів і для тих, хто вирішив виїхати з Києва", – йдеться у коментарі.

Найбільш небезпечні маршрути

  • Житомирська траса,
  • Макарівський напрямок,
  • всі дороги за Броварами,
  • маршрути "Варшавкою" у напрямку Гостомеля та Бучі.

Евакуаційні маршрути

"Укрзалізниця" опублікувала список додаткових евакуаційних рейсів на 25 березня Компанія щодня розміщує графік.

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В Україні на 25 березня погоджено два гуманітарні коридори для евакуації людей з Маріуполя (Донецька область) та Мелітополя (Запорізька область).

Що у Києві

  • В Києві затверджено план евакуації населення , який визначає місцезнаходження збірних евакуаційних пунктів, кількість необхідного транспорту та безпечні райони для розміщення населення.
  • Якщо на столицю нападуть , людей готове розмістити столичне метро . Місцева влада переконує: це укриття – найнадійніше. Розміщення людей у метро передбачено на 48 годин. За правилами безпеки стільки вистачить у підземці кисню.

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