У Києві та області змінять час комендантської години

У столиці місцевих мешканців просять не виходити на вулицю після 21 години / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві та області змінюється час комендантської години. Час зміниться із 28 березня.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко в Telegram.

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"Відсьогодні, з 28 березня, комендантська година розпочинатиметься на годину пізніше, а закінчуватиметься на годину раніше. І триватиме з 21:00 до 6:00 ранку", – сказано в повідомленні.

Окупанти намагаються прорвати оборону Києва

За інформацією Генштабу ЗСУ на 28 березня, російські війська намагаються прорвати оборону Києва з північного заходу та сходу, щоб взяти під контроль ключові автодороги та населені пункти.

Окупанти продовжують без розбору обстрілювати Київ. Ракети та снаряди потрапляють у житлові будинки, школи, дитячі садки. Через регулярні обстріли руйнуються міські комунікації та теплотраси, а десятки житлових будинків залишаються без тепла

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Російські війська щоденно обстрілюють населені пункти по всій Україні. Часто снаряди потрапляють у лінії електропередач, внаслідок чого знеструмлюють цілі села, міста та райони в областях. Ремонтні бригади оперативно працюють на об'єктах та відновлюють електропостачання.