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У Києві кортеж Суркіса мчав зустрічкою (фото, відео)

Ольга Кравченко
27 жовтня, 15:17
Раніше найдорожчий автомобіль серед депутатів Верховної Ради IX скликання задекларував саме представник фракції ОПЗЖ Григорій Суркіс

У Києві сьогодні, 27 жовтня, помітили у центрі міста кортеж депутата фракції ОПЗЖ Григорія Суркіса, який порушував правил дорожнього руху. Відео ділиться сайт "Сьогодні".

Так, у ролику видно, як супровід Суркіса просто мчить зустрічкою на великій швидкості. Найімовірніше, бояться запізнитися.

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Його Maybach помітили по вулиці Кирилівській у Подільському районі міста.

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Зазначимо, що найдорожчий автомобіль серед депутатів Верховної Ради IX скликання задекларував представник фракції ОПЗЖ Григорій Суркіс. Він вніс до декларації Mercedes-Benz Maybach S650 2018 року випуску.

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Кортеж помітили на Куренівці / Фото: Сьогодні

За попередньою інформацією, ніхто не постраждав. А могло закінчитися плачевно, наприклад, як у мажора з Харкова.

Страшна ДТП з мажором у Харкові

  • У Харкові на проспекті Гагаріна сталася жахлива аварія. Водій автомобіля намагався проскочити перехрестя з жвавим рухом і на шаленій швидкості зіткнувся з іншою машиною. Попередньо відомо, що в ДТП загинула одна людина.
  • Удар був такої сили, що обидва автомобілі буквально розірвало на частини. На місці інциденту працювало кілька бригад швидкої допомоги. Пасажирів Infinity госпіталізували.

Що відомо про водія Infinity?

Ним виявився 16-річний підліток-мажор. Іномарку йому днями подарували батьки. З'ясувалося, що підліток уже кілька разів попадав у поле зору правоохоронців.

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Конфлікт із правоохоронцями

На сторінці підлітка в Instagram можна побачити безліч відео нічних поїздок, зокрема, з порушенням правил дорожнього руху. На одному із записів хлопець обматюкав поліцейського. Наразі відео зі сторінки видалено.

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