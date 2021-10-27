У Києві кортеж Суркіса мчав зустрічкою (фото, відео)

У Києві сьогодні, 27 жовтня, помітили у центрі міста кортеж депутата фракції ОПЗЖ Григорія Суркіса, який порушував правил дорожнього руху. Відео ділиться сайт "Сьогодні".

Так, у ролику видно, як супровід Суркіса просто мчить зустрічкою на великій швидкості. Найімовірніше, бояться запізнитися.

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Його Maybach помітили по вулиці Кирилівській у Подільському районі міста.

Зазначимо, що найдорожчий автомобіль серед депутатів Верховної Ради IX скликання задекларував представник фракції ОПЗЖ Григорій Суркіс. Він вніс до декларації Mercedes-Benz Maybach S650 2018 року випуску.

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Кортеж помітили на Куренівці / Фото: Сьогодні

За попередньою інформацією, ніхто не постраждав. А могло закінчитися плачевно, наприклад, як у мажора з Харкова.

Страшна ДТП з мажором у Харкові

У Харкові на проспекті Гагаріна сталася жахлива аварія . Водій автомобіля намагався проскочити перехрестя з жвавим рухом і на шаленій швидкості зіткнувся з іншою машиною. Попередньо відомо, що в ДТП загинула одна людина.

. Водій автомобіля намагався проскочити перехрестя з жвавим рухом і на шаленій швидкості зіткнувся з іншою машиною. Попередньо відомо, що в ДТП загинула одна людина. Удар був такої сили, що обидва автомобілі буквально розірвало на частини. На місці інциденту працювало кілька бригад швидкої допомоги. Пасажирів Infinity госпіталізували.

Що відомо про водія Infinity?

Ним виявився 16-річний підліток-мажор. Іномарку йому днями подарували батьки. З'ясувалося, що підліток уже кілька разів попадав у поле зору правоохоронців.

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Конфлікт із правоохоронцями

На сторінці підлітка в Instagram можна побачити безліч відео нічних поїздок, зокрема, з порушенням правил дорожнього руху. На одному із записів хлопець обматюкав поліцейського. Наразі відео зі сторінки видалено.

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