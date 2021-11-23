У Києві Lexus на смерть збив чоловіка – загиблим виявився правоохоронець (фото)

У Києві під колесами іномарки загинув поліцейський / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві, де раніше сталася масштабна ДТП, 20 листопада автомобіль Lexus збив на смерть пішохода на бульварі Перова. Сьогодні стало відомо, що загиблий – 26-річний співробітник правоохоронних органів Ярослав В.

Про це сайту "Сьогодні" розповіли у поліції.

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Як сталося ДТП

У Києві автомобіль Lexus збив чоловіка, який до цього брав участь у масовій бійці на тротуарі. Пішохід вибіг на проїжджу частину та потрапив під колеса. Він помер до приїзду медиків.

Від удару авто перекинулося. Фото: "Київ Оперативний"

Telegram-канал Київ Оперативний повідомив, що загиблим поліцейським був Ярослав Вікторов, 1996 року народження.

Що кажуть правоохоронці

За словами джерела "Сьогодні", у поліцейського стався конфлікт через дівчину-правоохоронця.

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"У рамках слідства з'ясовується, чому він вибіг на дорогу – чи тікав від тих, хто його переслідував, чи з іншої причини. На дорозі його збила машина. Відкрито два кримінальні провадження. Одне – за фактом ДТП, друге – за фактом хуліганства. Двоє, які гналися з палицями за поліцейським – затримано", – повідомили правоохоронці.

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