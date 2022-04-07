У Києві маршрутки відновлюють перевезення пасажирів – список

У Києві маршрутники частково вийшли на рейси / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві приватні перевізники вирішили відновити роботу на 11 маршрутах. Про це повідомляє прес-служба КМДА у Telegram-каналі.

Відновили роботу маршрути №183, 401, 407, 433, 499, 509, 511, 526, 530, 550 та 598.

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Також повідомляється, що за необхідності кількість рухомого складу збільшуватиметься як на таких маршрутах, так і на загальноміських маршрутах великої протяжності.

Ситуація у Києві