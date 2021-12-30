У Києві масштабне відключення води – список адрес

У столиці люди залишились без водопостачання. Фото: колаж "Сьогодні"

У четвер, 30 грудня, у Києві на кількох вулицях відключили холодне водопостачання. Це пов'язано з проведенням запланованих ремонтних робіт.

Про це повідомили у пресслужбі "Київводоканалу".

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Де немає води?

30 грудня тимчасово відсутнє холодне водопостачання за такими адресами:

вул. Звіринецька, 85/87, 87б, 96, 89/2, 1/92

вул. Лісна, 28А, 28Б

пров. Хутоярівський, 2, 3, 5

пров. Куренівський, 4/8, 17, 9/5

вул. Ливарська, 3

пр-т. Степана Бандери, 7, 9, 9Э

вул. Путивльська, 52

вул. Радистів, 8, 64

вул. Петра Радченка, 3, 5, 7, 9, 11, 13

вул. Олекси Тихого, 85/16, 87, 89А, 91А, 85А

У Києві відключили водопостачання. Фото: колаж "Сьогодні"

Під Харковом мешканці 200 будинків залишилися без води через сусіда

У Лозовій Харківської області жителі 200 будинків більше доби сидять без водопостачання. У всьому винен сусід, який не пускає комунальників у двір, де прорвало трубу.

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Трубу прорвало на вулиці Курчатова. Без водопостачання залишилися 200 приватних будинків та очисні споруди.

Директор "Лозоваводосервісу" Володимир Кириченко розповів, що будівля, під якою сталася аварія, збудована без погоджень та дотримання санітарних норм. Реклама