У Києві масово відключили воду – список вулиць

Мешканці столиці залишились без холодного водопостачання

У столиці немає водопостачання. Фото: колаж "Сьогодні"

У середу, 29 грудня, у Києві на кількох вулицях відключили водопостачання. Це пов'язано з проведенням запланованих ремонтних робіт.

Про це повідомили у пресслужбі "Київводоканалу".

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Де немає води?

29 грудня тимчасово відсутнє холодне водопостачання за такими адресами:

вул. Захарівська, 31, 33, 35, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 48, 48а, 50, 52, 54, 56;

вул. Заболотного, 14, 20, 42, 48, 12, 16, 18, 40, 44, 46, 10, 12, 38, 50, 2, 6, 8, 24, 28, 30, 34, 36, 4, 26, 32;

просп. Науки, 33, 35, 2, 3, 4, 39, 41;

вул. Лисогірська, 3-29;

вул. Гонгадзе, 32д;

вул. Тешебаєва, 1;

вул. Каштанова, 10, 14б;

вул. Драй-Хмари, 1-44;

просп. Курбаса, 15;

вул. Ахматової, 46а;

вул. Радченко, 5, 7, 9, 11, 13;

вул. Бориславська, 12/29, 14, 16, 18, 20, 24, 26, 28, 15, 17, 19, 21, 25, 27.

У столиці вимкнули холодну воду. Фото: колаж "Сьогодні"

Під Харковом мешканці 200 будинків залишилися без води через сусіда

У Лозовій Харківської області жителі 200 будинків більше доби сидять без водопостачання. У всьому винен сусід, який не пускає комунальників у двір, де прорвало трубу.

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Трубу прорвало на вулиці Курчатова. Без водопостачання залишилися 200 приватних будинків та очисні споруди.

Директор "Лозоваводосервісу" Володимир Кириченко розповів, що будівля, під якою сталася аварія, збудована без погоджень та дотримання санітарних норм. Реклама На місце НП довелося викликати поліцію, оскільки місцевий житель не дає працівникам комунального підприємства зробити необхідні роботи для розв'язання проблеми.