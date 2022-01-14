У Києві масштабне відключення води – список адрес

У столиці немає водопостачання. Фото: колаж "Сьогодні"
У п'ятницю, 14 січня, у Києві на кількох вулицях відключили холодне водопостачання. Це пов'язано з проведенням запланованих ремонтних робіт.
Про це повідомили у Київводоканалі.
Де відключили воду?
14 січня тимчасово відсутнє холодне водопостачання за такими адресами:
- вул. Герцена, 7, 10, 12
- вул. Деревлянська, 2/6
- вул. Юрія Іллєнка, 22, 20
- вул. Нижньоюрківська,8А
- пр-т. Петра Григоренка, 5А
- вул. Лісорубна, 14, 16, 18, 20
- бул. Вацлава Гавела, 5
- вул. Героїв Севастополя, 17, 17А, 17Б, 17В, 19
Нагадаємо, 13 січня 2020 року біля Ocean Plaza прорвало велику трубу тепломагістралі. Надзвичайна подія паралізувала рух транспорту в районі, а потужний фонтан гарячої води затопив торговий центр, ресторани, супермаркет і проїзну частину вулиці Антоновича. Кілька людей, що опинилися в зоні аварії, отримали опіки.
Буквально наступного дня у столиці стався ще один прорив – на вулиці Сім'ї Ідзиковських.