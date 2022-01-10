У Києві без води залишили кілька вулиць – адреси

У понеділок, 10 січня, на кількох вулицях Києва відключили холодне водопостачання. Це пов'язано з проведенням запланованих ремонтних робіт.
Про це повідомили у Київводоканалі.
Де немає води?
10 січня тимчасово відсутнє холодне водопостачання за такими адресами:
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- вул. Петра Сагайдачного, 10/5, 12, 14, 16А, 18, 25, 25Б, 27, 29, 33, 37
- вул. Андріївська, 7, 8/12, 9, 11/7
- вул. Криворізька, 16
- вул. Ігоря Турчина, 17
- вул. Архітектора Ніколаєва, 13А
- вул. Лісорубна, 14, 16, 18, 20
- вул. Чорнобильська, 13Б, 25
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У Києві з 13 на 14 січня на кількох вулицях відключать холодне водопостачання. Це пов'язано з проведенням запланованих ремонтних робіт.
З 19:00 13 січня до 11:30 14 січня через планові ремонтні роботи тимчасово не буде водопостачання за адресами:
- вул. Заболотного, 126, 128, 130, 132, 134, 136;
- вул. Сірка, 8, 2;
- вул. Васильківська, 97.