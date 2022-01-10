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У Києві без води залишили кілька вулиць – адреси

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор Україна Сьогодні
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10 січня, 12:46
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Комунальники міста проводять ремонтні роботи
У столиці відключили водопостачання. Фото: колаж "Сьогодні"
У столиці відключили водопостачання. Фото: колаж "Сьогодні"

У понеділок, 10 січня, на кількох вулицях Києва відключили холодне водопостачання. Це пов'язано з проведенням запланованих ремонтних робіт.

Про це повідомили у Київводоканалі.

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Де немає води?

10 січня тимчасово відсутнє холодне водопостачання за такими адресами:

  • вул. Петра Сагайдачного, 10/5, 12, 14, 16А, 18, 25, 25Б, 27, 29, 33, 37
  • вул. Андріївська, 7, 8/12, 9, 11/7
  • вул. Криворізька, 16
  • вул. Ігоря Турчина, 17
  • вул. Архітектора Ніколаєва, 13А
  • вул. Лісорубна, 14, 16, 18, 20
  • вул. Чорнобильська, 13Б, 25

Кияни на Старий Новий рік залишаться без води – список вулиць

У Києві з 13 на 14 січня на кількох вулицях відключать холодне водопостачання. Це пов'язано з проведенням запланованих ремонтних робіт.

З 19:00 13 січня до 11:30 14 січня через планові ремонтні роботи тимчасово не буде водопостачання за адресами:

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  • вул. Заболотного, 126, 128, 130, 132, 134, 136;
  • вул. Сірка, 8, 2;
  • вул. Васильківська, 97.

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