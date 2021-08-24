У Києві чоловік спробував вчинити самоспалення під час параду до Дня Незалежності (оновлено)

Чоловіка гасять люди за допомогою підручних засобів. Фото: колаж "Сьогодні"

У Києві сьогодні на параді до Дня Незалежності сталася НП. Один з учасників заходу облив себе бензином і підпалив.

Відео опублікував Київ Оперативний в Telegram.

"Не обійшлося і без пригод на параді. Чоловік облив себе сумішшю і підпалив", – пишуть в Мережі.

Перехожі не пройшли повз і почали швидко його гасити.

Як пізніше повідомили в поліції Києва, копи викликали бригаду "швидкої" допомоги. Медики госпіталізували 25-річного чоловіка. Його життю нічого не загрожує.

Медики надали чоловікові допомогу. Фото: Нацполіція

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"Дана подія належним чином зареєстрована у Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень Шевченківського управління поліції. Наразі правоохоронці встановлюють обставини цієї події та мотиви такого вчинку", – йдеться в повідомленні.

Це не перший випадок самоспалення в Києві

Восени в Києві 49-річний боєць-фронтовик ООС Микола Микитенко, надівши мундир із бойовими нагородами, вчинив самоспалення на Майдані Незалежності на знак протесту проти політики президента Володимира Зеленського.

Чоловік отримав майже 100% опіків тіла.

Цієї весни в Києві на Троєщині чоловік, захищаючи своє майно, облився бензином і погрожував себе підпалити. Чоловік таким чином протестував проти знесення МАФу.

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