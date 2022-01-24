У Києві чоловік застрелився біля входу до лікарні – деталі НП (фото)

Поки що основна версія – самогубство / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві біля відділення туберкульозної лікарні у Дарницькому районі сталося самогубство. Чоловік дістав зброю та вистрілив собі в голову.

У поліції Києва нам підтвердили, що біля лікарні у Дарницькому районі виявили тіло чоловіка.

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"Виявлено тіло чоловіка. Він лежав на сходах біля лікарні з вогнепальним пораненням голови, поряд лежав пістолет. Наразі слідчі розглядають версію самогубства, причини встановлюються", – розповіли сайту "Сьогодні" у поліції Дарницького району.

Чоловік вистрілив собі на думку / Фото: Еспресо.TV

У поліції доповнюють, що загиблий 1972 року народження, він житель Донецької області. Поряд із тілом виявлено дорожню сумку з особистими речами.

Слідчі розглядають версію самогубства

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Поки що основна версія – самогубство, що підштовхнуло чоловіка на такий відчайдушний крок, у поліції з'ясовують.

Хто частіше чинить самогубства

Останнім часом у столиці почастішали спроби самогубства у підлітків.

За інформації BBC, основними причинами самогубств серед неповнолітніх є конфлікти з батьками, у школі та нерозділене кохання. Крім того, на такий крок можуть спонукати в соціальних мережах. Саме "групи смерті" можуть змусити дитину вчинити самогубство.

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