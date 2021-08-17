У Києві на алеї Небесної Сотні встановили інсталяцію радянського періоду (фото)

Перформанс на Майдані Незалежності. Фото: колаж "Сьогодні"
У Києві на алеї Небесної Сотні поставили декорації в радянському стилі для святкової постановки. У КМДА вже відреагували на інсталяцію.
Фото опублікував журналіст Богдан Кутєпов.
Інсталяція створена посеред меморіалу Небесної Сотні, де розміщені портрети загиблих героїв Майдану.
Серед декорацій можна побачити:
- вуличні автомати газованої води,
- дитячу машинку,
- холодильник для морозива,
- імітацію житла із "совковим" ремонтом і меблями.
Реакція КМДА
Як виявилося, керівництво Національного Меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні – Музею Революції Гідності підтвердило, що встановлення "інсталяції" було узгоджене.
Однак місто не видавало жодних дозвільних документів на подібні перформанси. Організацією святкування Дня Незалежності, зокрема концепцією і декораціями для святкових заходів, займається Офіс президента.
"Розпорядженням КМДА до святкування 30-річчя Незалежності України на алеї Героїв Небесної Сотні передбачено тільки покладання квітів. Інспектор Департаменту благоустрою КМДА зараз на місці й чекає від керівництва меморіалу документів, на підставі яких встановили інсталяцію", – написали в КМДА.
Там вважають, що на місці, де загинули українські патріоти, "недоречні символи ностальгії за Радянським Союзом".
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