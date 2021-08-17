У Києві на алеї Небесної Сотні встановили інсталяцію радянського періоду (фото)

Перформанс на Майдані Незалежності. Фото: колаж "Сьогодні"

У Києві на алеї Небесної Сотні поставили декорації в радянському стилі для святкової постановки. У КМДА вже відреагували на інсталяцію.

Фото опублікував журналіст Богдан Кутєпов.

Інсталяція створена посеред меморіалу Небесної Сотні, де розміщені портрети загиблих героїв Майдану.

Монтаж інсталяції. Фото: Богдан Кутєпов/Facebook

Серед декорацій можна побачити:

вуличні автомати газованої води,

дитячу машинку,

холодильник для морозива,

імітацію житла із "совковим" ремонтом і меблями.

Імітація житла із "совковим" ремонтом. Фото: Богдан Кутєпов/Facebook

Реакція КМДА

Як виявилося, керівництво Національного Меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні – Музею Революції Гідності підтвердило, що встановлення "інсталяції" було узгоджене.

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Однак місто не видавало жодних дозвільних документів на подібні перформанси. Організацією святкування Дня Незалежності, зокрема концепцією і декораціями для святкових заходів, займається Офіс президента.

"Розпорядженням КМДА до святкування 30-річчя Незалежності України на алеї Героїв Небесної Сотні передбачено тільки покладання квітів. Інспектор Департаменту благоустрою КМДА зараз на місці й чекає від керівництва меморіалу документів, на підставі яких встановили інсталяцію", – написали в КМДА.

Там вважають, що на місці, де загинули українські патріоти, "недоречні символи ностальгії за Радянським Союзом".

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