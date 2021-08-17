В Киеве на Аллее Небесной сотни установили инсталляцию "советского периода" (фото)

Перформанс на Майдане Незалежности. Фото: коллаж "Сегодня"

В Киеве на Майдане Незалежности установили декорации в советском стиле для праздничной постановки. В КГГА уже отреагировали на инсталляцию.

Фото опубликовал журналист Богдан Кутепов.

Инсталляция находится посреди мемориала Небесной Сотни, где расположены портреты погибших героев Майдана.

Монтаж инсталляции. Фото: Богдан Кутепов/Facebook

Среди декораций можно увидеть:

уличные автоматы для газированной воды,

детскую машинку,

холодильник для мороженого,

имитацию жилья с "совковым" ремонтом и мебелью.

Имитация жилья с "совковым" ремонтом. Фото: Богдан Кутепов/Facebook

Реакция КГГА

Как оказалось, руководство Национального Мемориального комплекса Героев Небесной сотни – Музея Революции Достоинства подтвердило, что установка "инсталляции" была согласована.

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Однако, город не выдавал никаких разрешительных документов на подобные перформансы. Организацией празднования Дня Независимости, в частности, концепцией и декорациями для праздничных мероприятий занимается Офис Президента.

"Распоряжением КГГА к празднованию 30-летия Независимости Украины на Аллее Героев Небесной сотни предусмотрено только возложение цветов. Инспектор Департамента благоустройства КГГА сейчас находится на месте и ожидает от руководства Мемориала документов, на основании которых установили "инсталляцию", – написали в КГГА.

По их словам, на месте, где погибли украинские патриоты, "неуместны символы ностальгии по Советскому Союзу".

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