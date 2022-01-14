В Києві на чотири дні приспустили головний прапор України – причина

Прапор України буде приспущений до наступного тижня. / Фото: Колаж: Сьогодні

Головний прапор України, встановлений на київських пагорбах, приспустили до 17 січня. Все через шторм, який чекають в столиці вже сьогодні.

Про це повідомили у КМДА.

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Прапор приспустили 14 січня з 10:00. Очікується шквальний вітер із сильними поривами, який може значно пошкодити полотнище прапора.

"Після покращення погодних умов прапор знову піднімемо. Попередньо – 17 січня", – попередили в міській адміністрації.

Головні характеристики

На сьогодні споруда флагштока в столиці є найбільшою в Україні, висота флагштока – майже 90 метрів, вага – 32 тонни. Розмір полотнища прапора – 16 на 24 метри.

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Прогноз погоди у Києві

У п'ятницю, 14 січня, у Києві очікується волога погода – прогнозують мокрий сніг з дощем. Стовпчики термометрів коливатимуться від +1 до +3 градусів. Вітер — північно-західний, 15-20 м/с.

Через сильний вітер оголосили "помаранчевий" рівень небезпеки. Крім того, попри потепління, на дорогах буде ожеледиця.

"Причиною посилення вітру будуть виступати атмосферні фронти циклону FAMKE, які переміщуватимуться територією України протягом наступної доби", – пояснили синоптики.

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