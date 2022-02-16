У Києві на Майдані розмістили оголошення про продаж гаража з телефоном посольства РФ (відео)

Поки невідомо, хто влаштував такий жарт/Фото: колаж: "Сьогодні"

У Києві невідомі показали перед камерою на Майдані Незалежності оголошення про продаж гаражу. Через це на номер, який був вказаний на рекламі, почали дзвонити та розпитувати всю детальну інформацію.

Відповідне відео з'явилося в TikTok.

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Деталі

В камеру зі стрімом Reuters з майдану показали оголошення про продаж гаража, а також номер телефона посольства Російської Федерації.

Згодом до посольства почали надходити дзвінки. Люди запитували, чи дійсно продають гараж. Хто так пожартував поки що невідомо. Після цього інциденту стрім вимкнули.

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Камера Reuters в центрі столиці

Одне з найбільших британських агентств новин Reuters в очікуванні вторгнення РФ увімкнуло стрім із Майдану Незалежності у Києві. Він має назву "Вигляд на площу Майдан у Києві на тлі російсько-української кризи". Однак українцям не сподобалась така трансляція.

Керівник ЛГБТ-організації українців у США Proud Ukraine Богдан Глоба вважає, що Reuters зробили пряму трансляцію, щоб "бути першими, хто покаже бомбардування Києва".

"Відчуття, що ми знімаємо новий сезон "Чорного дзеркала", тільки в сюжеті замість свині — Росія. Гидко відчувати, що для великої частини світу ситуація в Україні — розвага. Купа медіабізнесів уже з насолодою чекає війни, щоб отримати мільйони переглядів… хтось уже бачить Пулітцерівську премію за фото хлопчика в трусиках", — написав Богдан Глоба у Facebook.

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