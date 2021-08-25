У Києві перекинувся рейсовий автобус з людьми – четверо дітей в лікарні (фото, відео)

У столиці в ДТП з автобусом постраждали багато людей. Колаж "Сьогодні"
У Києві, де раніше прямо на ходу лопнуло колесо маршрутки, на вулиці Олени Теліги, 12-Б перекинувся автобус з пасажирами. У результаті вісім осіб постраждали, у тому числі четверо маленьких дітей.
Про це сайту "Сьогодні" повідомили в ДСНС столиці.
За словами рятувальників, в аварію потрапив рейсовий автобус міжнародного сполучення "Кишинів – Москва". Він перекинувся на бік.
Медики швидкої допомоги госпіталізували вісьмох постраждалих з травмами різного ступеня тяжкості. Громадянство цих осіб поки невідомо.
Усього на момент ДТП в автобусі перебувало 48 пасажирів і два водії. На місці працювали рятувальники, вони з автокраном підняли транспортний засіб.
У поліції уточнили, що перевірили водія драгером – він був тверезий. Дані про ДТП внесли в Журнал єдиного обліку заяв і повідомлень Подільського управління поліції.
Також ЗМІ пишуть, що постраждали близько 20 осіб, деякі пасажири все ще чекають на місці ДТП.
За словами свідка, автобус намагався на високій швидкості об'їхати ДТП у правих рядах через заправку і не втримався на мокрій дорозі.
Найпоширеніші причини ДТП в Україні
- перевищення безпечної швидкості руху – 34% ДТП;
- порушення правил маневрування – 22%;
- порушення правил проїзду перехресть – 8,5%;
- недотримання безпечної дистанції – 7,5%;
- порушення проїзду на пішохідному переході – 6%;
- п'яне водіння – 5%.
Раніше ми повідомляли, що під Києвом сталася смертельна аварія – два автомобіля злетіли з дороги.
Також нагадаємо, у Вінницькій в ДТП з мотоблоком загинула вагітна – водій зник з місця аварії.
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