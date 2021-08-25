В Киеве перевернулся автобус с людьми – много пострадавших

В Киеве на улице Елены Телиги перевернулся автобус с пассажирами. В результате как минимум восемь человек пострадали, на место приехало много авто экстренных служб.

Об этом сайту "Сегодня" сообщили в ГСЧС столицы.

По словам спасателей, в аварию попал рейсовый автобус международного сообщения "Кишинев – Москва". Он перевернулся на бок. Медики скорой помощи госпитализировали восьмерых пострадавших с травмами разной степени тяжести. Гражданство этих людей пока неизвестно.

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Всего в момент ДТП в автобусе находилось 48 пассажиров и два водителя. Сейчас на месте работают спасатели, с автокраном они пытаются поднять транспортное средство.