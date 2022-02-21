У Києві на станції "Контрактова площа" відремонтують ескалатори – коли закінчать

У витягах повністю замінять зношені деталі / Фото: Колаж: Сьогодні

У середу, 23 лютого, на станції "Контрактова площа" у Києві розпочнеться плановий почерговий ремонт двох ескалаторів. Роботи продовжаться до 16 травня 2022 року.

Про це повідомляє КП "Київський метрополітен".

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"Капітальний ремонт проводять після пробігу в 150-160 тис. км, підйомний механізм повністю розбирається, зношені деталі замінюються. Ескалатори на станції "Контрактова площа" були введенні в експлуатацію у 1976 році. Востаннє їх планово оновлювали у 2007 році", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що на станціях "Лук'янівська" та "Олімпійська" також продовжуються капітальні ремонти ескалаторів.

Безпека у метрополітені

Варто додати, що за останні три тижні ескалатори столичного метрополітену 165 разів зупиняли ручкою "Стоп" на різних станціях, щоб уникнути травмування пасажирів через їхню необережність. Ще 94 рази – через потрапляння сторонніх предметів, зокрема монет та одягу. Крім того, 41 зупинку обладнання пасажири зробили без потреби.

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Для безпечних поїздок закликаємо дотримуватися простих правил користування ескалатором:

триматися за поручень;

не заступати за обмежувальну лінію;

не сидіти на сходах;

не бігти;

тримати дітей за руку.

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