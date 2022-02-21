У Києві розпочалася метеорологічна весна

До столиці прийшло потепління / Фото: Колаж: Сьогодні

Починаючи з 6 лютого, середньодобова температура повітря стабільно перевищує 0°С. Це свідчить про те, що Київ відвідала метеорологічна весна майже на місяць раніше за кліматичну норму.

Про це повідомляють дані спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського.

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"Зима, яка розпочалась 20 грудня і закінчилась 5 лютого, тривала лише 48 днів, що на півтора місяці коротше за середні багаторічні показники і виявилась найкоротшою за історію спостережень, за винятком 2019-2020 рр., коли вона взагалі не спостерігалась", – йдеться у повідомленні.

Враховуючи прогноз Укргідрометцентру, середньодобові температури й надалі будуть позитивними.

Рекомендації при сильному вітрі

У столиці передають плюсову температуру, але у ці дні очікується сильний вітер. Що робити:

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усі вікна щільно закрити;

на вулиці триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередач, дерев;

у разі сильного вітру сховатися у найближчому приміщенні або природному укритті;

уникати знаходження поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поряд із нею автотранспорт.

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