У Києві наклали арешт на причали та греблі – причина

Водні об'єкти на Оболоні можуть повернути державу / Фото: Колаж: Сьогодні
Накладено арешт на причали та греблі у столиці та Київській області. Таке рішення ухвалив Подільський районний суд столиці.
Про це повідомив депутат Київської міської ради Владислав Трубіцин у Facebook.
За його словами, судове рішення стосується дванадцяти причалів і дамб у Києві та області.
"Ще у 2018 році один громадянин України для того, щоб заволодіти цими об'єктами, звернувся до поліції і у цьому зверненні вказав неправдиві відомості щодо виявлення втрачених майнових прав на гідротехнічні споруди", – написав він.
Серед заарештованих судом споруд є частина Оболонської набережної та острови на Оболоні.
"Сподіваюсь, що водні об'єкти на Оболоні зрештою будуть повністю повернуті державі, а кияни зможуть на них безперешкодно відпочивати", – написав Трубіцин.
На Київщині ураган прорвав греблі
Влітку у Київській області після урагану прорвало греблі. В результаті в селі Лишня була розмита під'їзна дорога, а сильний вітер поламав дерева.
На місце прибули рятувальники. Вони трактором очистили русла для сходу води. Зламані дерева забрали, а рух транспорту відновили.
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