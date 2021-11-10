У Києві хлопці знущалися з хворої бабусі: як їх покарають

У Києві підлітки знущалися з хворої бабусі / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві хлопці вирішили познущатися над старенькою заради відео в соцмережі. Зловмисникам повідомили про підозру.

Про це пише прес-служба прокуратури.

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"Повідомлено про підозру трьом молодикам за фактом грубого порушення громадського порядку, вчиненого групою осіб, з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжувалося винятковим цинізмом відносно потерпілої", – йдеться у повідомленні.

Подробиці

Ситуація сталася у квартирі одного з будинків на вулиці Героїв Дніпра на столичній Оболоні. Двоє хлопців у свого друга вирішили зняти відео знущання з 76-річної хворої бабусі, яка лежить протягом 5 років, і останні 3 роки не розмовляє.

Один із молодих людей взяв предмет, схожий на пістолет, і направив на потерпілу, натиснувши на гачок. Його друг знімав це на телефон. Потім відео молоді люди розмістили у соцмережі на сторінку одного із фігурантів. Правоохоронці виявили відео злочинних дій та порушили кримінальне провадження. Невдовзі було встановлено учасників протиправних дій.

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Як покарають зловмисників

Підозрювані – місцеві жителі 2001, 2002, 2003 років народження. Їм загрожує до 4 років позбавлення волі. Відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинною у скоєнні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, поки її провина не буде доведена в законному порядку та встановлена ​​обвинувальним вироком суду.

На Херсонщині підлітки підпалили чоловіка

Школярі 2006 та 2009 років народження підпалили місцевого жителя. Чоловік спав на узбіччі однієї з вулиць. Коли його підпалили, він був у стані алкогольного сп'яніння.

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Загиблий чоловік не мав постійного місця роботи.

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