У Києві патологоанатоми "заробляли" на тілах померлих від COVID-19

Лікарі організували злочинну схему на смертях від коронавірусу. / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві судять лікарів, які наживалися на видачі тіл померлих від коронавірусу. Гроші вимагали від родичів померлих різними способами.

Про це повідомили у пресслужбі Нацполіції.

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Як працювала "схема"

Завідувач патологоанатомічного відділення та лікар-патологоанатом за "винагороду" обіцяли підготувати та видати тіла.

Крім цього, чоловіки вимагали та отримували хабарі від родичів померлих осіб за прискорення розтину, зберігання тіл у холодильних камерах, підготовку та поховання. Це все повинні робити безплатно.

Їх схопили на гарячому у квітні 2021 року. Лікарі отримували чергову "винагороду" у розмірі 4 тисячі гривень.

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Лікарів затримали під час одержання хабаря. Фото: Національна поліція

Який термін їм загрожує

Слідчі поліції Києва повідомили 39-річному лікарю-патологоанатому про підозру. Його звинуватили за частиною 3 статті 354 Кримінального кодексу України – вимагання хабаря, використовуючи службове становище.

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62-річному завідувачу патологоанатомічного відділення оголосили про підозру за частиною 1 статті 368 Кримінального кодексу України – прийняття хабаря та прохання надати винагороду, використовуючи службове становище.

Суд арештував правопорушників з можливістю внести заставу. Наразі матеріали кримінальних проваджень разом з обвинувальними актами направлено до суду для розгляду справи по суті.

Чоловікам загрожує від двох до чотирьох років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю строком до трьох років.

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