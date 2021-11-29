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Під Києвом шахраї торгували фейковими COVID-сертифікатами – тепер їм загрожує строк (відео)

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор розділу Київ
29 листопада, 15:14
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Троє чоловік організували фірму та надавали нелегальні послуги

Понад 500 підроблених печаток та близько 3000 бланків. На Київщині викрили підпільний центр з виготовлення фейкових СOVID-сертифікатів та державних документів.

Про це повідомляє прес-служба ГУ Нацполіції області у Facebook.

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50-річна мешканка села Софіївська Борщагівка спільно з 46-ти та 53-річним киянами організувала фірму, яка займалася підробкою документів для усунення перешкод при перетині державного кордону України. До них зверталися як громадяни України, так і іноземці.

"Фігуранти вносили неправдиві відомості до електронних систем Міністерства цифрової трансформації України. Вартість послуги складала 250 доларів США", – пишуть у повідомленні.

Що вилучили

В офісі та за місцями проживання фігурантів правоохоронці провели п'ять обшуків і вилучили:

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  • 420 кліше печаток різних підприємств, установ та організацій,
  • 2373 незаповнених бланків підприємств, установ та організацій,
  • 25 підроблених свідоцтв про COVID-вакцинацію,
  • підроблені види на тимчасове проживання,
  • комп'ютерну техніку, у тому числі обладнання для виготовлення підроблених документів, флеш-накопичувачі, пластикові картки для виготовлення підроблених документів,
  • мисливський карабін,
  • пристрої для відстрілу гумових куль,
  • патрони,
  • мобільні телефони, карти різних операторів.

Що їм загрожує

За цим фактом порушено кримінальні провадження за ч. 3 ст. 332 (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України), ч. 3 ст. 358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут або використання підроблених документів, печаток, штампів) КК України.

"За скоєне фігурантам загрожує позбавлення волі на строк від семи до дев'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна", – додають у поліції.

Правоохоронці перевіряють причетність інших працівників фірми до участі у злочинних схемах.

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Раніше ми писали:

  • 8 листопада поліція виявила 10 COVID-сертифікатів з ознаками підробки пасажирів у міжнародному аеропорту "Бориспіль".
  • Поліція проводила масові рейди серед нелегальних перевізників. Поки одного з порушників зупинили на трасі Київ – Чернігів, інші водії задивилися на узбіччя та сталася масова ДТП.

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Олександр Марущак

Провідний оглядач розділу Київ

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