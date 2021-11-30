У Києві під Офісом Президента монтують новорічну ковзанку (фото)

На Банковій встановлюють ковзанку / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві на вулиці Банковій розпочали активну підготовку до Нового року. Під Офісом президента встановлюють ковзанку.

Про це повідомляє Цензор.

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Двір біля ВП обгородили металевим парканом.

Незабаром біля ВП можна буде покататися на ковзанах / Фото: цензор

Також там лежать дошки та труби, з яких робітники монтують ковзанку.

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Новорічна ковзанка біля Офісу президента – вже традиція / Фото: цензор

У Києві почали встановлювати головну новорічну ялинку країни

У Києві на Софійській площі вчора розпочали збирати головну ялинку країни. Як повідомляє кореспондент "Сьогодні", вже привезли частину її металевих конструкцій.

Робочі розвантаження конструкції і склали рівно, щоб вони не заважали пішоходам. Надвечір вони обіцяють привезти ще частину ялинкових конструкцій.

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