У Києві під Офісом Президента вимагають відсторонити Кличка – фото та відео

У Києві Зеленського просять усунути Кличка. Фото: колаж "Сьогодні"

У Києві близько 100 осіб прийшли під Офіс Президента з вимогою до Володимира Зеленського ініціювати відставку Віталія Кличка з посади міського голови.

Про це пише PavlovskyNEWS.

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Деталі мітингу

Згідно з джерелом, люди, що зібралися, вимагають від президента Володимира Зеленського звернути увагу на те, що відбувається в столиці, і вжити заходів.

На їхню думку, Віталій Кличко своїми незаконними забудовами знищує ліси, парки, сквери, ринки, дитячі та спортивні майданчики.

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Кличко може піти у відставку наступним – Разумков

Ексспікер ВРУ Дмитро Разумков заявив, що наступним у відставку може піти мер Києва Віталій Кличко.

"Не знаю, хто наступний. Я думаю, що таких вже немає. Але Кличко – так, може стати наступним", – сказав Разумков.

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