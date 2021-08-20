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Можуть відкласти в довгий ящик. Чому РНБО не розгляне відставку Кличко – думка політолога

Богдан Приходько Богдан Приходько Провідний редактор розділу Влада
20 серпня, 13:33
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При всіх претензіях до Кличка, він є великою політичною фігурою, говорить експерт
Питання відставки Кличко відклали до кращего моменту. Фото: колаж "Сьогодні"
Питання відставки Кличко відклали до кращего моменту. Фото: колаж "Сьогодні"

Питання про звільнення з посади голови Київської міської державної адміністрації Віталія Кличка не входить в порядок денний засідання Ради національної безпеки і оборони, яке відбудеться в п'ятницю, 20 серпня. Про це повідомляє Оглядач з посиланням на власне джерело в РНБО.

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"Відомство буде розглядати інші теми, але питання звільнення голови КМДА заплановане не було", – розповів співрозмовник видання.

Політолог, глава Інституту глобальних стратегій Вадим Карасьов вважає, що питання звільнення Кличко з посади голови КМДА вирішили не піднімати на сьогоднішньому засіданні РНБО, щоб не загострювати ситуацію в столиці напередодні святкування Дня Незалежності і зустрічі Зеленського з Меркель.

"При всіх претензіях до Кличка, він все ж є великою політичною фігурою. З ним зустрічалися Блінкен і Нуланд, у нього хороші відносини з Меркель. Крім того, його тричі обирали мером кияни і він був одним з лідерів Майдану. Відставка Кличко може викликати негатив у західних партнерів, мешканців Києва і патріотів. До того ж, не логічно робити рокіровки в столичної влади перед святкуванням ювілею незалежності України ", – пояснює "Сьогодні" експерт.

На думку політолога, питання про відставку Кличко відклали до кращого моменту.

"Можливо, до нього повернутися після свят і переговорів Зеленського з Меркель і Байденом. Не виключено також, що це питання взагалі відклали в "довгий ящик", так як за даними соцопитувань, Кличко підтримують понад 50% киян і більшість депутатів Київради", – каже Карасьов.

Політолог Вадим Карасьов: Відставка Кличко може викликати негатив у західних партнерів, мешканців Києва та патріотів. Фото: facebook.com/vadim.karasev
Політолог Вадим Карасьов: Відставка Кличко може викликати негатив у західних партнерів, мешканців Києва та патріотів. Фото: facebook.com/vadim.karasev

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Замість відставки Кличко, на засіданні РНБО Зеленський з чиновниками розглянуть питання оборонного характеру і ситуацію з поширенням нового штаму коронавируса в країні. Крім того, на засіданні можуть розглянути санкції проти громадян Росії і питання лісового господарства.

Нагадаємо, що Віталій Кличко постійно заявляє, що центральна влада чинить на нього тиск з тим, щоб він звільнив крісло глави КМДА. Мер навіть заявив, що такого не було при Вікторі Януковичі .

На цьому тижні Кличко випустив відеозвернення, в якому сказав, що обшуки, які проводяться в департаментах КМДА і комунальних теж є елементом тиску на нього.

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